مصر.. مصرع مروج مخدرات على «فيس بوك» في تبادل نيران مع الأمن

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة، مصرعه السبت على خلفية تبادل إطلاق النيران مع الأجهزة الأمنية المصرية بقرية السمطا بمركز دشنا.

وكان العنصر الإجرامي الشاب قد نشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، روج فيه لبيع المخدرات، حاملًا السلاح ومقدمها وصفة كعلاج لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وشنت قوات مديرية أمن قنا، شنت حملة أمنية مكبرة على قرية السمطا بمركز دشنا، للقبض على العنصر الإجرامي، ويدعى «فرج أبو السعود»، وتمكنت من قتله من خلال تبادل إطلاق النار.

وحسب صحيفة الوطن، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب صعيدي، يروج لتجارته في المخدرات، بغرض علاج كورونا بعد ازديادها وتفشيها.

وأظهر مقطع الفيديو، شاب يبدو من لهجته أنه صعيدي، وفي يده سلاح آلي، وبجواره سلاح آخر، وبدأ يروج لتجارته في المخدرات لمواجهة فيروس كورونا.

واعترف الشاب أثناء حديثه في الفيديو بمعلومات تفصيلية، مؤكدا أنه يتاجر في المخدرات بأنواعها، ولم يكتف الشاب بالحديث عن تجارته في المخدرات وترويجه لها، في فيديو صريح تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن تجارته في المخدرات أفضل من السرقة.

واختتم صاحب الفيديو حديثه، بالإفصاح عن رقم هاتفه المحمول دون الإفصاح عن اسمه بهدف شراء راغبي المخدرات منه، وذلك عن طريق الاتصال به والتنسيق معه؛ لمعرفة كيفية الحصول على المواد المخدرة ومكان ووسيلة التوصيل.

ونجحت الأجهزة الأمنية في الوصول إلى مكان اختبائه، وتم قتله، ونقل الجثة إلى المستشفى، حيث أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news