الزوج ضبطه بالمنشفة.. لص يقتحم منزلاً ويستحم بدلاً من السرقة

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

في واقعة غريبة، اقتحم لص منزل الزوجين في كاليفورنيا واستحم بدلاً من سرقة أغراض المنزل.

نعم، لقد حدث هذا بالفعل في الثالث من يونيو الحالي، حيث استيقظت زوجة ستيف باور في حوالي الساعة 11 مساءً بعد أن سمعت صوت المياه.

وعندما تحققت وزوجها من الصوت، وجدوا زجاجًا مكسورًا عند الباب الأمامي.

أمسك الزوج ببندقيته وقرر متابعة مصدر الصوت لمعرفة ما يجري.

عندما وصل إلى هناك، تفاجأ بوجود مقتحم المنزل على درجه - لا يرتدي شيئًا سوى منشفة، وقد استحم للتو.

احتجز ستيف الرجل الغريب تحت تهديد السلاح للتأكد من أنه لم يحاول الهرب.

وعندما وصلت الشرطة إلى المنزل، كان ستيف لا يزال يحتجز الشاب البالغ من العمر 25 عامًا تحت تهديد السلاح. تم القبض على الدخيل من مكان الحادث ووجهت إليه تهمة السطو.

ووفقاً للشرطة فإن السارق المعروف باسم تياجو كارولا فريتاس اقتحم المنزل من خلال كسر نافذة الباب الأمامي باستخدام تمثال من السيراميك لأرنب.

تم حجز فريتاس في السجن للاشتباه في قيامه بالسطو، وهو محتجز ومطالب بكفالة قدرها 60 ألف دولار.

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