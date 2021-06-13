جنوب إفريقيا تعلّق استخدام مليوني جرعة من لقاح جونسون آند جونسون

المصدر: جوهانسبرغ - أ ف ب

أعلنت جنوب إفريقيا، التي تعثّر إطلاق برنامجها للتطعيم في وقت تجتاحها موجة وبائية ثالثة، الأحد تعليق استخدام مليوني جرعة من لقاح جونسون آند جونسون بسبب مخاوف بشأن حدوث تلوّث في مصنع في الولايات المتحدة.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الجمعة أنها أبلغت شركة جونسون آند جونسون أن ملايين الجرعات من لقاحها المضاد لكوفيد-19 المنتج في منشأة "إمرجنت بايوسولوشنز" في مدينة بالتيمور غير صالحة للاستخدام.

وبعد مراجعة قرار إدارة الغذاء والدواء، أفادت "هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا" في بيان بأنها قررت "عدم السماح باستخدام اللقاحات المنتجة باستخدام دفعات من المواد الدوائية غير المناسبة".

وتم توجيه مصنع "إمرجنت" بإيقاف الإنتاج مؤقتا في نيسان/أبريل بعد عدة أسابيع من تأكيد أن دفعات من المواد المستخدمة في إنتاج لقاح جونسون آند جونسون كانت ملوثة بمكونات من لقاح أسترازينكا.

ولم تحدد جونسون آند جونسون العدد الدقيق للجرعات في كل دفعة، لكن من المعروف أنها تعني بضعة ملايين الجرعات.

ولا تزال إدارة الغذاء والدواء تنظر في ما إذا كانت ستسمح بإعادة فتح المصنع.

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