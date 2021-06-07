أكل الفئران و"كائنات حية".. ظل حياً 17 عاماً تحت الأرض في منجم ضربه زلزال مدمر

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

وقعت مفاجأة لا تصدق، أثناء قيام فريق من عمال المناجم من مقاطعة شينجيانغ الغربية في الصين بحفر منطقة في قسم من منجم قديم تم التخلي عنه منذ 17 عامًا بعد زلزال تسبب في انهيار أجزاء كبيرة من الأنفاق.

أثناء الحفر، عثروا على عامل منجم يبلغ من العمر 59 عامًا بقي على قيد الحياة في المنجم المنهار بعد حادث في عام 1997.

كان عامل المنجم منهكًا وتم نقله على الفور إلى المستشفى لإجراء تقييم شامل لحالته الجسدية والعقلية.

ظل عامل المنجم تشانغ محاصراً تحت الأرض بعد أن تسبب زلزال بقوة 7.8 درجة في المنطقة في انهيار المنجم.

تمكن تشانغ من البقاء على قيد الحياة بسبب حقيقة أن قنوات التهوية ظلت في الجزء الذي وجد نفسه فيه من المنجم، مما أتاح له وصول الهواء وساعد في إبقائه على قيد الحياة.

كما تمكن من البقاء على قيد الحياة بفضل الإمدادات الطارئة من الأرز والمياه المخزنة في مستودع تحت الأرض، والتي تم توفيرها خصيصًا لمثل هذه المناسبة.

استكمل الرجل نظامه الغذائي من خلال اصطياد الفئران التي تعيش في المنجم وأكلها، وكذلك جمع كميات كبيرة من بعض الكائنات الحية الفسفورية التي كانت مصدر الفيتامينات.

لا تزال حوادث الألغام شائعة في الصين، على الرغم من زيادة الإجراءات الحكومية للحد من مثل هذه الكوارث، التي تقتل أكثر من 4000 عامل منجم سنويًا.

وما حدث حالة فريدة من نوعها وحالة لا تصدق لعامل المنجم تشانغ، الذي بقي على قيد الحياة لمدة 17 عامًا في منجم منهار.

كان الرقم القياسي السابق للبقاء تحت الأرض 142 يومًا وكان ملكًا لبريطاني يُدعى جيف سميث، حيث دفن نفسه طوعا في فناء الحانة المفضلة لديه، بقصد تسجيل رقم قياسي، أما الآن فقد كسر تشانغ هذا الرقم.

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