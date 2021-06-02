أطول زلزال في التاريخ.. استمر 32 عاماً وربما قتل الآلاف

المصدر: جاكرتا - متابعات

أظهرت دراسة حديثة أن أطول زلزال مسجل في تاريخ العالم استمر لمدة 32 عاماً وربما كان مسؤولا عن مقتل آلاف الأشخاص، وبدأ الزلزال قبالة ساحل جزيرة سومطرة الإندونيسية في عام 1829 وانتقل ببطء لنحو 32 عاماً قبل أن ينتهي بكارثة كبيرة.

وذكر باحثون من جامعة نانيانغ في سنغافورة أن الزلزال الأطول في العالم يطلق عليه اسم "حدث الانزلاق البطيء" أو "الزلزال البطيء"، ويحدث هذا عندما يتحرك خط صدع في قشرة الأرض ولكن ليس بالسرعة الكافية بحيث يكون الزلزال ملحوظاً، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وقالت مؤلفة الدراسة إيما هيل: "لم أكن لأصدق أننا سنجد حدثاً بطيئاً لفترة طويلة، لكننا اكتشفناه هنا"، وفقا لـ"ناشيونال جيوغرافيك".

ونشر علماء دراسة في مجلة Nature Geoscience يشرحون فيها كيف رصدوا علامات زلزال حدث لعقود وربطوه بزلزال سومطرة الكبير عام 1861، وتسبب الزلزال الذي كان بقوة 8.5 درجة في حدوث تسونامي عملاق دمر أكثر من 300 ميل (نحو 500 كم) من الساحل الإندونيسي ما أسفر، على الأرجح، عن مقتل آلاف الأشخاص، وأبلغ السكان في مناطق بعيدة مثل ماليزيا عن شعورهم بالهزات. واستمرت الهزات الارتدادية في هز المنطقة لمدة سبعة أشهر أخرى.

ومن خلال دراسة الشعاب المرجانية على طول خط صدع سوندرا العملاق في قاع البحر بالقرب من جزيرة سيمولو الإندونيسية، حدد العلماء كيف تحركت الأرض مع مرور الوقت، وتُظهر الشعاب المرجانية التي تمت ملاحظتها في الدراسة تاريخاً لخط الصدع يتحرك ويخرج بين عامي 1738 و1861، وأعرب العلماء عن أملهم في أن يساعد هذا في التنبؤ بالزلازل المستقبلية.

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