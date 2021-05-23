زعيم كوريا الشمالية يحظر الجينز الضيق وتسريحة «موليت»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أصدر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قرارات جديدة وغريبة حظر بموجبها قصة شعر «موليت» وغيرها من القصات غير الاشتراكية وسراويل الجينز الضيقة وقالت صحيفة «رودونغ سينمون الكورية» الحكومية: إن «قصة شعر»موليت«وغيرها من القصات غير الاشتراكية أصبحت ممنوعة في البلاد، بالإضافة إلى ارتداء سراويل الجينز الضيقة».

وأضافت الصحيفة: أن قرار المنع جاء بسبب رغبة السلطات في كوريا الشمالية بمنع أي حوافز رأسمالية بين الشباب.

وأشارت «رودونغ سينمون الكورية» إلى أن الشعب يجب أن يكون حذر حتى من أدنى علامة على نمط الحياة الرأسمالية وأن نكافح للتخلص منها.

وختمت الصحيفة الكورية الشمالية الرسمية، بأن قصات الشعر المتاحة للشعب الكوري الآن بـ15 قصة مناسبة ليس منها الشعر المسنن أو المصبوغ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news