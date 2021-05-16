مقاهي الشيشة بالسعودية تفتح أبوابها غدا للمحصنين.. حسب بروتوكولات جديدة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تستعد مقاهي الشيشة والمعسلات في السعودية فتح أبوابها غداً الاثنين، أمام زبائنها المحصنين دون غيرهم، بعد إغلاق دام أكثر من عام بسبب جائحة كورونا.

‏وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه ابتداءً من غدٍ الخامس من شوال الجاري، السماح بعودة الشيشة والمعسلات مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في «توكلنا» ويشترط للخدمة التباعد، وعدم تجاوز 5 أشخاص على الطاولة حسب «سبق».

وتضمنت البروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسلات، التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، توجب جميع العاملين الموجودين في المقهى أن يكونوا محصنين «محصن جرعتين أو جرعة واحدة أو محصن متعافٍ» وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، وفي حال رغبة المنشأة بوجود العامل غير المحصن في المقهى فيتوجب على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينية فيها عن سبعة أيام على حساب المنشأة في الشهر الأول بعد التطبيق، ولا يسمح بعد تاريخ 5/ 11 / 1442 بوجود العاملين غير المحصنين في المقهى.

كما تضمنت كذلك اقتصار دخول العملاء المحصنين «محصن جرعتين أو جرعة واحدة أو محصن متعافٍ» وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، ويمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام ويجب اقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.

ويجب ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة، وفي حال تعذر وجود مسافة التباعد 3 أمتار يجب منع تقديم الشيشة والمعسل بالمقهى.

وفيما يتعلق بالمقاهي التي لا تتوفر فيها طاولات لتقديم خدمة الشيشة والمعسل فإذا كان المقهى مصممًا على شكل جلسات أرضية مفصولة بحواجز بحيث لا يمكن تعديلها فإنه يتم تعطيل جلسة بين كل جلستين لضمان التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف المتر بين العملاء في الجلستين المختلفة.

أما إذا كانت الجلسات الأرضية غير محددة فإنه يجب وضع علامات أرضية توضح أماكن الجلوس بما يضمن مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر من حدود الجلسة الخارجية بين الجلسات المتجاورة.

ضرورة الاقتصار على الشيشة والمعسل ذات الاستخدام الواحد ويتم التخلص منها مباشرة بعد الاستخدام ويحب ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة أو الجلسة على خمسة أشخاص حتى ولو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء.

ويجب تطبيق مبدأ التباعد الجسدي لترك مسافة متر ونصف المتر ووضع ملصقات أرضية عند دورات المياه أو منطقة الحساب. التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية العامة لمن يحضر الشيشة أو الأدوات الخاصة بهم مثل الخرطوم، والالتزام بلبس الكمامة أثناء التنقل أو عند منطقة الحساب وتقليل التنقل في أرجاء المقهى.

كما يمنع على مقدمي الخدمة استخدام الشيشة قبل إعطائها للعميل بغرض التجريب والتأكد من جودتها ويتم تزويد المحال بكاميرات مراقبة عند المداخل والجلسات الخارجية والداخلية، ويجب على المحل تقديم التسجيلات في حال تم طلبها من قبل الجهات الرقابية.

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