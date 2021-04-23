بالفيديو.. أصيب بالكساح.. أم تعذب طفلها الرضيع ضرباً وتجويعاً وتقيده بحبل

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

ضرب، وتجويع، وربط في الثلاجة بحبل، هذا السيناريو القاسي والمرعب ارتكبته أم مع طفلها الرضيع بمساعدة صديقتها.

في منطقة أومسك الروسية، بدأت المحكمة في النظر في قضية جنائية تتعلق بتعذيب طفل يبلغ من العمر سنة ونصف.

وحدثت القصة المروعة للرضيع العام الماضي، بعد أن انتشرت صوره وهو يتعرض للضرب ومربوط بحبل، في جميع أنحاء روسيا، فيما كان هناك اثنان في قفص الاتهام، وهما والدة الطفل وصديقتها. كلاهما يضع اللوم على بعضهما البعض.

ورافقت جلسة المحاكمة بكاء الطفل وسط تبادل الاتهامات بين الأم وصديقتها بالاعتداء على الرضيع.

وكشفت التحقيقات أن الأم كانت لا ترغب في تربية ورعاية طفلها الصغير، فقامت بمداومة التعدي عليه بالضرب ومعاقبته بشكل منهجي. وعلى وجه الخصوص، قامت والدته بتقييده وتركه وحده لمدة تصل إلى ست ساعات لكي تتمكن من الخروج مع الشباب.

كما كشفت التحقيقات أن الرضيع كان يعاني أيضًا من سوء التغذية - تم تشخيص إصابته بالكساح.

وأفادت التحقيقات أن الأم ذهبت إلى منزل صديقتها بعد وفاة زوجها، حيث لم يكن لديها منزل للعيش فيه، وهو المكان الذي تعرض الرضيع فيه للضرب والتعذيب.

وتم الكشف الحادث بالصدفة، حيث جاء موظف في إحدى المرافق إلى المنزل ورأى طفلًا يتعرض للضرب فأبلغ الجهات المعنية.

تم نزع حضانة الرضيع من أمه ويعيش الآن مع عمه الذي يعمل ضابط شرطة، حيث قام بإضفاء الطابع الرسمي على الوصاية.

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