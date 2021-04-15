«بنظرة واحدة منه»... تركي آل الشيخ يغرد عن الملك سلمان

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

غرد رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن العاهل السعودي، الملك سلمان، معتبرا أن «بصمته في كل شجرة وشارع ومبنى ومزرعه وبيت وبير».

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر تويتر: «إذا ذكر الرياض ذكر مولاي... بصمته في كل شجرة وشارع ومبنى ومزرعة وبيت وبير... رجل عظيم».

وأضاف: «أكثر من ٦٥ سنة يعمل يومياً لساعات طويلة ويستقبل مئات المكالمات... بنظرة واحدة منه يعرف الموضوع اللي تريد أن تكلمه فيه وهذه حكمة من عشرات الصفات التي حبها الله له... حفظك الله مولاي».

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