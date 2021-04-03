فيديو صادم لمهرب يرمي طفلتين من الجدار الأميركي

المصدر: ترجمة - الإمارات اليوم

نشرت قناة "فوكس نيوز" الأميركية فيديو وصفته بـ"الصادم"، والذي رصد لحظة قيام أحد المهربين بإلقاء طفلتين عمرهما 3 و5 سنوات من فوق الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

وأظهرت صورة حصلت عليها "فوكس نيوز" حصرياً، الفتاتين الصغيرتين اللتين أسقطهما المهربون من الحاجز الحدودي، وأثارت محنتهما قلقاً وغضباً واسعاً في المجتمع الأميركي، وقد تم إنقاذهما وتلقيهما الرعاية في إحدى منشآت حرس الحدود بعد إنقاذهما.

وقالت رئيسة حرس الحدود في مقاطعة "إل باسو" جلوريا تشافيز: "لقد شعرت بالرعب عندما رأيت الصور تأتي من طاقمي، اعتقدت أن الطفلتين فقدتا الوعي، واصطحبهما الحرس إلى مركز علاجي وكانت الفتاتين محبوبتين للغاية وسألتن عن أسماء جميع العملاء حولهما، وكشفتا أنهما جائعتين".

وقالت "فوكس نيوز" إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى جاهدة للتعامل مع تدفق الأطفال غير المصحوبين بذويهم على الحدود. لافتة إلى أن ما يصل إلى 184 ألف مهاجر غير مصحوبين بذويهم يمكنهم عبور الحدود خلال العام الحالي كما تقول المصادر.

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