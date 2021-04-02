بالفيديو.. قطة شجاعة تقاتل قطيع من الكلاب وتجبرهم على الهرب

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

تم التقاط مقطع فيديو لمواجهة ساخنة بين قطة ومجموعة من الكلاب الضالة في فناء مبنى سكني بواسطة كاميرا مراقبة لأحد السكان المحليين.

لاحظت القطة الكلب، واختبأت تحت السيارة، ولكن سرعان ما حاصرها 7 كلاب، الذين قرروا الحصول على الفريسة بأي ثمن.

في مرحلة ما، قفزت المفترسة الصغيرة (القطة) وضربت على الفور أسنان الكلب، خلال الفيديو الذي بثه موقع "فيستي رو" الروسي.

ومع ذلك، لم تستسلم القطة، حيث تمكنت بأعجوبة من الهروب والقفز على المقعد واتخاذ وضعية الدفاع النشط.

وعند سماع ضجيج المواجهة الساخنة، ألقى الناس من الشرفات بكيس عصير على القطيع محاولين إنقاذ القطة، حتى اضطر قطيع الكلاب العدواني إلى الانسحاب والفرار بعيداً، فيما نجت القطة الشجاعة من الحصار وبقيت سالمة.

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