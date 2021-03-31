الأمومة لدى القطط .. فيديو يذيب القلوب !

المصدر: ترجمة - الإمارات اليوم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيديو غريب يذيب القلوب، لقطة وهي تحمل إحدى قططها الصغيرة إلى مستشفى وتطلب المساعدة من الأطباء بعد إصابتها بعدوى في العين ولا تستطيع سوى فتح عين واحدة.

وقالت "ديلي ميل" إن القطة الأم أذابت القلوب في تركيا بعد دخولها المستشفى في منطقة كاراباجلار في إزمير وهي تمسك صغيرتها بفمها، وأمكن في الفيديو رؤية بعض الأشخاص يبتعدون جانباً للسماح للقطة الأم بالمرور في المبنى.

وتم مساعدة القطة الأم من قبل طاقم المستشفى الذي كان قد ترك لها الطعام والماء في السابق، وبعد فحص القطة الصغيرة، اكتشف الأطباء والممرضات أنها تعاني من عدوى في العين ، وبعد الاستشارة، تدخلت عيادة بيطرية للمساعدة في علاج القطة.

وأظهرت مقاطع فيديو إضافية سجلها أعضاء طاقم المستشفى قطتان صغيرتان تجلسان في صندوق بينما تحدث أحد العاملين الصحيين إليهما. وأظهر فيديو آخر ممرضة تضع قطرات للعين للمساعدة في علاج عدوى القطة.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام المحلية ، قال أحد العاملين الصحيين: "كنا نقدم الطعام والماء للقطة الأم التي تعيش في الشارع، وفوجئنا بها تدخل المستشفى وصغيرتها في فمها طالبة المساعدة".

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