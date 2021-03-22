نامت الأم في الحمام فماتت رضيعتها غرقاً

المصدر: ترجمة : سمير سعيد

تجري إدارة التحقيق في لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي لـ"أوسيتيا الشمالية – ألانيا" تحقيقًا في وفاة رضيعة تبلغ من العمر ستة أشهر في منطقة موزدوك، وفقاً لوسائل إعلام روسية (شركة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "ستافروبول" وإذاعة "روسيا 1" و"روسيا 24").

وأوضحت التحقيقات أن المأساة وقعت أمس الأحد. وقالت الدائرة الصحافية في إدارة التحقيقات إن الأم كانت تسبح مع رضيعتها الصغيرة في حمام المنزل. نتيجة لذلك، سقطت المرأة في النوم، فغرقت الرضيعة التي غفلت عنها أمها بعد أن نامت في الحمام.

وقالت الوزارة الداخلية الروسية في بيان أن التحقيقات مستمرة حول ملابسات الوفاة.

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