زلزال قوي يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذيرا من حدوث تسونامي بعدما ضرب زلزال بقوة 7,2 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع عند الساعة 18,09 (09,09 ت غ) في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة مياغي على عمق 60 كيلومترا وأصدرت تحذيرا من موجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى متر.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع أضرار في مياغي وكانت المرافق المحلية تتفقد حالة المحطات النووية في المنطقة، بحسب وسائل إعلام محلية. وقدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بسبع درجات.

ويأتي هذا التحذير بعد فترة قصيرة من إحياء اليابان الذكرى السنوية العاشرة للزلزال الشديد الذي بلغت قوته تسع درجات في 11 مارس 2011 والذي تسبب في حدوث تسونامي قاتل وكارثة نووية في محطة فوكوشيما.

وكانت مياغي من المناطق المتضرر جراء تلك الكارثة التي وقعت في شمال شرق اليابان.

ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار على الفور، حسب تاكاشي يوكوتا مسؤول في مكتب إدارة الكوارث في محافظة مياغي.

وقال لوكالة فرانس برس: "لم نتلق أي تقارير فورية عن حدوث أضرار أو إصابات بعد الزلزال وتحذير تسونامي. لكننا ما زلنا نجمع المعلومات".

وذكرت هيئة تنظيم الإشعاع النووي اليابانية إنه لا توجد تقارير عن حدوث خلل في المنشآت النووية بما في ذلك محطة فوكوشيما دايتشي النووية، محطة أونغاوا النووية ومختلف المنشآت الأصغر والمفاعلات النووية التجريبية.

والشهر الماضي تعرضت المنطقة أيضا لزلزال قوي أدى إلى إصابة العشرات.

وتقع اليابان على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تسجل حركة زلازل وبراكين نشطة، وهو يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

وتتعرض اليابان بانتظام للزلازل ولديها قوانين بناء صارمة تهدف إلى ضمان قدرة المباني على تحمل الهزات القوية.

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