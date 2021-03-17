هل سينقسم كوكب الأرض قريباً؟.. إليكم الحقيقة

المصدر: ترجمة - الإمارات اليوم

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن اصطدام وشيك بين كويكب يسمى "2001 FO32" مع كوكب الأرض، وسينقسم على إثر هذا الاصطدام كوكب الأرض إلى نصفين، لكن في الحقيقة فإن خبر الاصطدام المزعوم ليس إلا "شائعة".

وقالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" التي نسب البعض الخبر الكاذب إليها، إن الكويكب " 2001 FO32" البالغ قطره قرابة كيلومتر، سيكون في أدنى مسافة للأرض يوم الأحد المقبل 21 مارس 2021، لكنها لم تقل إن هذا الكويكب يتجه صوب الأرض مباشرة أو سيقسم كوكب البشرية إلى نصفين.

ونقل موقع " space" المعني بأخبار الفضاء عن وكالة ناسا تأكيدها أنه لا يوجد أي تهديد بالتصادم مع كوكبنا الآن أو لقرون مقبلة".

وأشار الموقع إلى أن علماء الفلك سيحصلون على فرصة ثمينة لرصد الكويكب مع مروره بمسافة 1.25 مليون ميل (2 مليون كيلومتر) من كوكب الأرض، بحسب ما أعلن مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا".

وقالت ناسا في بيانها: "نحن نعرف المسار المداري للكويكب 2001 FO32 بدقة شديدة، حيث تم اكتشافه قبل 20 عاماً وتم تتبعه منذ ذلك الحين.

وشدد مدير مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، بول تشوداس، على أنه لا أي توجد فرصة لأن يقترب الكويكب من الأرض أكثر من 1.25 مليون ميل.

ويشار إلى أن الكويكب "2001 FO32"، الذي يقدر عرضه من 1300 قدم إلى 2230 قدماً (440 إلى 680 متراً) ، سيقترب من الأرض بسرعة تبلغ 77000 ميل في الساعة (12400 كيلومتر في الساعة) ، وهو أسرع من معظم الكويكبات التي تمر بالقرب من الأرض.

ووفقًا لمختبر الدفع النفاث، فإن هذه السرعة غير المعتادة ترجع إلى مداره الطويل والميل للغاية حول الشمس. فعندما تقترب الصخور من النظام الشمسي فإنها تكتسب سرعتها قبل أن تعود إلى الفضاء السحيق، وتدور مرة واحدة كل 810 أيام.

مصادر

طالع تقرير وكالة ناسا عن مرور الكويكب 2001 FO32 بأمان

Asteroid 2001 FO32 Will Safely Pass by Earth March 21

طالع تقرير موقع space عن مرور الكويكب بعيداً عن الأرض

A big asteroid will zoom safely past Earth on March 21, NASA says

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