مصر: "متحرش المترو" يدافع عن نفسه

المصدر: القاهرة - متابعات

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المتهم بارتكاب فعل فاضح في مترو أنفاق القاهرة، والذي عرف إعلاميا بـ"متحرش المترو"، وكشفت تحقيقات نيابة النزهة أن المتهم اعترف بأنه الشخص الذي ظهر في بالفيديو المتداول - أثناء ممارسة "الفعل الفاضح" - وذلك بعدما قامت النيابة العامة بتفريغ الفيديو الذي يوثق الواقعة.

وقدّم المتهم شهادة طبية تؤكد أنه يعاني من مرض نفسي، ودافع عن نفسه قائلا إنه كان يقوم بتعديل ملابسه ولم يقصد ارتكاب فعل فاضح داخل مترو الأنفاق.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فقد طالبت النيابة العامة المصرية الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات في البلاغ الذي تقدمت به فتاة برقم 2993 لسنة 2021، واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها، وقالت إنه أثناء استقلالها المترو من محطة العتبة، باتجاه محطة عدلي منصور، نزل جميع الركاب من عربة المترو في محطات مختلفة، ولم يتبق إلا هي وشخص آخر، وفوجئت به يتحرك من مكانه ويجلس على المقعد المقابل لها داخل عربة المترو، وبدأ ممارسة أعمال منافية للآداب.

وأضافت المجني عليها أنها شعرت بخوف منه وانتقلت إلى مقعد آخر داخل المترو، وقامت بالاتصال بخطيبها وأخبرته بالواقعة فطلب منها تصوير المتهم بالفيديو لتوثيق الواقعة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت أنها تلقت بلاغاً بقسم شرطة خامس المترو من عاملة في مول تجارى في الشروق وبصحبتها خطيبها الذي يعمل موظف بشركة للتسويق العقارى بواقعة "التحرش الجنسي"، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وتبين أنه "بائع بمحل لحوم مجمدة في القاهرة".

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