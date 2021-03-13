فيديو غريب لدجاجة ترعى 7 قطط عمياء !

المصدر: موسكو - متابعات

التقط مواطن روسي من قرية "غاي كوزور" مقطع فيديو غريب أظهر قيام دجاجة برعاية 7 قطط صغيرة جدا والاهتمام بها كأنها أماً لها.

وبحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، فإن المشاهد التي قام المواطن الروسي بتصوريها في منطقة مجاورة من مدينة أنابا، توضح أن القطط الصغيرة عمياء وحديثة الولادة.

وحينما حاول المواطن الروسي الاقتراب من الدجاجة بهدف توثيق المشهد الغريب دافعت عن الصغار بشراسة وكأنها صغارها، وحينما حاول ثانية ظهر في الفيديو صغار القطط مستمتعة بالدفء أسفل الدجاجة.

وبحسب موقع "مير 24" الذي نشر المشاهد، فإن مثل هذه القصص غير العادية، موجودة في الطبيعة، وتعبر عن غريزة الأمومة الموجودة لدى جميع الحيوانات، وسجلت هذه الحادثة أكثر من مرة، بل سجلت حادثة مشابهة لقيام قطة برعاية مجموعة من صغار الدجاج.

نقلاً عن وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

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