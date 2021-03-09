مصر: الإعدام شنقاً لشاب خطف طفلة واعتدى عليها

المصدر: القاهرة - متابعات

قضت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شاب هتك عرض طفلة قاصر، بالإعدام شنقا، وكانت المحكمة قد أحالته إلى مفتي الديار المصرية الجلسة السابقة، لأخذ الرأى الشرعي في إعدامه.

وتعود أحداث القضية لعام 2020، عندما أقدم "أحمد.خ.ع" 20 سنة، نجار، ومقيم بمنطقة القنطرة البيضاء في كفر الشيخ، على خطف طفلة وهتك عرضها بعيداً عن ذويها.

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، صدر الحكم في القضية رقم 6401 لسنة 2020 والمقيدة برقم 1705 كلي كفر الشيخ، برئاسة المستشار علاء الدين شجاع.

وتبين من أمر إحالة القضية للجنايات، أن المتهم خطف المجني عليها واصطحبها إلى مكان بعيد عن ذويها، وقام بهتك عرضها، وذلك تحت التهديد واستعمال القوة، وتم إحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات كفر الشيخ التي أصدرت حكمها المتقدم.

وجاء الحكم تزامناً مع إلقاء أجهزة الأمن المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على "م. جودت"، المتهم بـ"التحرش بطفلة المعادي" والذي كان متخفياً في إحدى الشقق، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وكانت الواقعة اكتشفتها إحدى السيدات وتفاعل الآلاف من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي أظهر تفاصيل واقعة تحرش المتهم بطفلة داخل إحدى المباني السكنية بمنطقة المعادي في القاهرة، مطالبين بسرعة القبض على المتهم الذي ظهرت معالمه وجهه بوضوح أمام كاميرا مراقبة معمل تحاليل في نفس العقار الذي ارتكب فيه الجريمة.

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