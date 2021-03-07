93 زلزالا تضرب مصر خلال شهر.. 62 منها لم يشعر بها الناس

المصدر: القاهرة - متابعات الإمارات اليوم

تعرضت مصر لسلسلة من الزلازل خلال شهر، وصلت إلى 93 زلزل منهم زلزالين، الخميس الماضي، بحسب المرصد الألماني لرصد الزلازل والبراكين.

وبحسب المرصد تعرضت مصر لعدة زلزال منها زلزالين بقوة 4.0 أو أعلى، وأربعة زلازل بين 3.0 و4.0، و29 زلزالًا بين 2.0 و3.0، و62 زلزالًا أقل من 2.0 درجة لا يشعر بها الناس عادة.

وبحسب المرصد فان مصر تعرضت لزلزالين الخميس الماضي الأول في جنوب الجيزة بقوة 2.8 ريختر على مسافة 20 كيلو متر، والثاني في جنوب شرم الشيخ بقوة 1.9 ريختر على مسافة 10 كيلو متر في حدود الساعة 9 مساءاً دون وقع أي خسائر بشرية أو مادية حسب «المصري اليوم».

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية، أكد الخميس تسجيله عن طريق محطات الشبكة القومية للزلازل، بقوة 2.8 ريختر جنوب محافظة الجيزة، ولم يشعر أي مواطن به.

ويذكر أن الهزة الأرضية التي شهدتها مصر تزامنت مع زلازل بقوة 8 ريختر ضرب سواحل نيوزلندا للمرة الثالثة خلال يوم، فيما أعلن المرصد الأميركي لرصد الزلازل عن أمواج تسونامي في المحيط الهادئ بعد موجات الزلازل التي ضربت ساحل نيوزيلندا الخميس.

وتوقع خبراء الزلازل من تسونامي في المحيط الهادي في نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أطلقت السلطات من النيوزيلنديين على ساحل الجزيرة الشمالية، تحذيرات ومغادرة منازلهم إلى مناطق مرتفعة تجنبا للأخطار من تداعيات الزلازل وتسونامي التي ضرب الساحل النيوزيلندي.

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