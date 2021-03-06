بالفيديو.. فرحة بائع فاكهة بلقاء السيسي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت وسائل إعلام فيديو للحظة توقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بسيارته أمام بائع فاكهة، وعبر البائع عن سعادته البالغة برؤية السيسي وقال له: "حبيبي يا سيادة الريس.. إنت أجمل حاجة شفتها".

وكان السيسي قد فتح باب سيارته وهو يتحدث مع البائع الذي هرول إلى جمع أنواع من الفاكهة ليعطيها للرئيس المصري، وقال السيسي له مداعبا: "نقي كويس".

وبعد انتهاء البائع من جمع الفاكهة، قال له السيسي "قولي عايز إيه"، وقام السيسي بإمالة رأسه بالموافقة على طلب البائع بالعلاج على نفقة الدولة، قائلاً له عدة مرات "كل حاجة خلاص".

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