بالفيديو.. «بطل خارق» يمسك طفلة سقطت من الطابق الثاني عشر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

"لحسن الحظ ، سقطت الطفلة في حضني".. هكذا قال سائق توصيل الطلبات، نجوين نجوك، الذي تمكن من الإمساك بطفلة تبلغ من العمر عامين، بعد سقوطها من الطابق الثاني عشر، قبيل أن ترتطم بالأرض.

حدثت الواقعة في أحد مباني هانوي في فيتنام، ووصفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، سائق التوصيل بـ"البطل الخارق".

وقال نجوين إنه كان جالساً في سيارته في انتظار تسليم أوردر في الساعة الخامسة مساءً عندما سمع صراخ امرأة، وحينما نظر إلى الأعلى رأى الطفلة وهي تتدلى من شرفة إحدى البنايات، فصعد سريعاً أعلى سقف من القرميد بارتفاع مترين للبحث عن مكان مناسب للإمساك بالفتاة إذا سقطت.

أضاف أنه بعد سقوط الطفلة تحرك مع اتجاه سقوطها، ودفع بنفسه إلى الأمام، وتمكن من الإمساك بها، لكن من شدة الصدمة هبط بها بقوة، لدرجة أنه ترك فجوة في السقف.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في فيتنام أنه تم نقل الطفلة إلى أحد المستشفيات، حيث قال الأطباء إنها أصيبت بخلع في مفصل الفخذ، لكنها لم تتعرض لإصابات أخرى.

😱¡HEROICA ATRAPADA!👏



Un repartidor le salvó la vida a una niña de 3 años que cayó del piso 12 de un edificio en Vietnam.



La nena sufrió fracturas en la pierna y en los brazos, pero está viva gracias a la heroica acción de Nguyen Ngoc Manh❤️, quien sufrió un esguince.#VIRAL pic.twitter.com/eI03quT0IM — Unicanal (@Unicanal) March 1, 2021

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