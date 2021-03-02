امرأة ثالثة تتهم حاكم نيويورك بالتحرش الجنسي

المصدر: نيويورك - أ ف ب

اتهمت امرأة ثالثة، حاكم نيويورك أندرو كومو بسلوك غير لائق بعد ساعات فقط من إحالته رسمياً إلى التحقيق على خلفية اتهامات مماثلة من موظفتين سابقتين في مكتبه.

وواجه كومو انتقادات متزايدة بما فيها من داخل حزبه الديموقراطي لأنه قال إن الموظفتين السابقتين "أساءتا فهمه".

وروت آنا راتش (33 عاما) لصحيفة "نيويورك تايمز" أنها التقت كومو في حفل زفاف في سبتمبر 2019. وخلال حفلة الاستقبال، وضع يده أسفل ظهرها وسألها عما إذا كان يمكنه تقبيلها.

وقالت راتش للصحيفة: "كنت مرتبكة ومصدومة ومحرجة جدا. أدرت رأسي إلى الجهة الثانية ولم تكن لدي كلمات في تلك اللحظة".

وتأتي شهادة راتش بعد أيام من ادعاء مساعدته السابقة شارلوت بينيت لصحيفة "نيويورك تايمز" أنه تحرش بها جنسيا العام الماضي.

وقبلها، اتهمت ليندسي بويلان (36 عاما) وهي مستشارة اقتصادية سابقة لحاكم نيويورك، كومو بالتحرش بها جنسياً عندما كانت تعمل في مكتبه بين عامي 2015 و2018.

وفي وقت سابق، قالت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس إن مكتب كومو وافق على طلبها لإجراء تحقيق مستقل في الاتهامات.

وقال كومو قبل يومين إنه "آسف حقا إذا كان سلوكه قد أسيء تفسيره على أنه مغازلة غير مرغوب فيها"، نافيا كل الاتهامات التي وجهت إليه.

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