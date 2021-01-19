"انفجار جليدي" في الصحراء الكبرى

المصدر: متابعات - سمير سعيد

تعرضت الصحراء الكبرى لما يشبه "انفجارا جليديا" مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

والتقط المصور كريم بوشاتة صورا للإبل بعد تساقط الثلوج في منطقة تبوك شمال غرب السعودية. وشهدت المنطقة، القريبة من الحدود مع الأردن، طقسا غير عادي هذا الشهر.

ويمكن أن تشهد المملكة الصحراوية ارتفاعات تصل إلى 50 درجة مئوية خلال الموسم الحار، ولكن درجات الحرارة هذا الشهر انخفضت إلى ما دون الصفر.

وتساقطت الثلوج بالقرب من بلدة عين الصفراء الصحراوية في الجزائر هذا الأسبوع.

والتقط المصور مشاهد لا تصدق للجليد الذي يغطي الرمال في البلدة الصحراوية الصغيرة.

وشوهدت الأغنام تقف على الكثبان الرملية المغطاة بالجليد يوم الأربعاء، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى -3 درجة مئوية.

وتقع عين الصفراء، المعروفة باسم "بوابة الصحراء"، على ارتفاع 3280 قدما فوق مستوى سطح البحر، وتحيط بها جبال الأطلس.

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