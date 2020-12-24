بالفيديو.. بعد إنقاذه من مكب نفايات..تعيين قط روسي "نائب وزير"

المصدر: متابعات - سمير سعيد

عندما أنقذ عامل في منشأة روسية لفرز النفايات قطا من الموت الوشيك، لم يكن يتخيل أن الحيوان الأليف سيحصل بعد الحادث على لقب شرفي وسيجلس مسترخياً على كرسي مسؤول حكومي كبير.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة في مصنع بمدينة أوليانوفسك، التي تبعد نحو 700 كيلومتر جنوب شرق موسكو، يوم الاثنين العامل ميخائيل توكاش وهي يلتقط كيسا بلاستيكيا من سير متحرك ويفتحه ليكتشف بداخله قطاً ذكراً.

وقال توكاش، الذي كرمته السلطات المحلية، لإحدى الصحف الشعبية "شعرت بشيء ناعم داخل الكيس. وعندما مزقته لأفتحه رأيت من داخله عينين تنظران إلي".

واشتهر القط بعد الحادث، وتبنته وزارة البيئة في منطقة أوليانوفسك ومنح بشكل غير رسمي منصب نائب وزيرة البيئة.

وقالت الوزارة أمس الأربعاء "كان القط على شفا الهلاك. فلم يكن أمامه سوى وقت قصير قبل أن ينتهي به الأمر في وحدة فصل النفايات".

وأظهرت صور من الوزارة القط وهو يستلقي على كرسي متحرك في مكتب الوزيرة جولنارا رخمتولينا ويستكشف منزله الجديد.

وأعلنت الوزارة عن مسابقة على مستوى البلاد لاختيار اسم للقط، الذي تقول إنه كان في صحة جيدة بعد أن فحصه طبيب بيطري عقب العثور عليه.

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