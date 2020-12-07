ثري مصري يلقي أمواله من "البلكونة" !

المصدر: خالد محمود - القاهرة

أثار مواطن مصري في مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة حالة من الهرج في الشارع المواجه لمنزله عندما صعد إلى بلكونة منزله وألقى بـ"حزم أوراق مالية" على المارة في الشارع، بحسب فيديوهات انتشرت على وسائل التواصل ونقلتها فضائيات مصرية.

وأظهرت الفيديوهات حشد من الناس يتجمعون تحت بلكونة المنزل، وتوقف تام لحركة المرور أمامه، وظهر بها أيضا شخص في البلكونة يرمي حزماً من الأوراق المالية يتزاحم الناس لاختطافها.

وقال شقيق الشخص الذي ألقى بالأموال، عصام صدومة، في تصريحات اعلامية إن أخيه صبري صدومة، في كامل قواه العقلية، وقد فعل الأمر نفسه ثلاث مرات قبل ذلك، وعندما واجهه رد عليه بأن هذه أمواله وهو حر فيها.

وتابع أن شقيقه بالغ الثراء حيث كان يعمل مهندس بترول ولديه أبناء في مراكز جيدة، وهو يشعر بالفراغ بعد تقاعده.

وبرر عصام ما فعله شقيقه بأن "لديه أموالاً كثيرة ويشعر بدنو الأجل ويريد أن يعطي بعض هذه الاموال للناس، وأن القصة بدأت بوقوفه أمام الباب وإعطاء الأموال للمارة، لكن تزاحم الناس حوله دفعه للتفكير في إغلاق الباب والصعود للبلكونة وإلقاء الأموال من أعلى".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news