اكتشاف إنفلونزا الطيور في مزرعة بريطانية

المصدر: لندن - رويترز

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، اكتشاف إنفلونزا الطيور في مزرعة للدجاج الرومي في شمال إنجلترا.

وقالت كبيرة الأطباء البيطريين، كريستين ميدلميس، في بيان :"تأكد وجود أنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية لتسمين الدجاج الرومي بالقرب من نورثاليرتون، شمال يوركشاير". وكانت هذه الانفلونزا من سلالة "إتش5إن8".

وأضاف البيان أنه سيتم إعدام 10500 طائر في المزرعة للحد من انتشار المرض وأن المخاطر على الصحة العامة منخفضة للغاية. وذكر البيان أن تفشي المرض لا يشكل خطرا على سلامة الغذاء.

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