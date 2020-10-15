فيضانات وعواصف وانهيارات أرضية تقتل 50 شخصاً في فيتنام

المصدر: هانوي - د ب أ

عثرت السلطات الفيتنامية، اليوم الخميس، على جثث 13 من عمال الإنقاذ مطمورة تحت انهيار أرضي، وأكدت وفاة أربعة أشخاص آخرين كانوا مفقودين، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء العواصف والفيضانات في البلاد إلى 50 شخصا.

وأعلنت اللجنة الوطنية الفيتنامية للبحث والإنقاذ في بيان لها، العثور على الـ 13 جثة، ومن بينها جثة نائب قائد المنطقة العسكرية الرابعة للجيش الفيتنامي، ميجور جنرال نجوين فان مان، ومرؤوسيه، بعد ظهر اليوم في محطة لحراس الغابات بوسط البلاد، كان انهيار أرضي ضربها مساء يوم الاثنين الماضي. ونقلت السلطات الجثامين إلى مستشفى قريب، تمهيدا لتحديد هوياتها.

وكان الضحايا الـ 13 ضمن فريق إنقاذ من 21 عضواً يقودهم نجوين فان مان جرى إرسالهم للتحقق من تقارير بوجود 17 عاملاً تردد أنهم طمروا تحت انهيار أرضي آخر في محطة للطاقة الكهرومائية بإقليم "توا تين-هواي" الريفي مساء يوم الاثنين. وحتى الآن لا يزال مصير هؤلاء الرجال مجهولا.

وشهدت أجزاء في وسط فيتنام دمارا جراء الأمطار الغزيرة، فيما ضربت عاصفتان الساحل الأوسط. وأدت الأمطار الموسمية إلى وفاة أكثر من 50 شخصا وغمرت المياه نحو 150 ألف منزل و244 مدرسة في المنطقة.

ومن المتوقع حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية في الأيام المقبلة، بعد أن ضربت العاصفة الاستوائية نانجكا اليابسة في شمال وسط فيتنام.

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