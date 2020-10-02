ميركل: أصعب أشهر جائحة «كورونا» لم تأت بعد

المصدر: بروكسل - رويترز

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مؤتمر صحافي اليوم في بروكسل إن أحدث بيانات عن إصابات فيروس كورونا المستجد مقلقة وأضافت أن أسوأ أشهر في الجائحة لم تأت بعد.

وتابعت قائلة «الجميع قلقون من أن أعداد الإصابات في زيادة... الجميع يعلمون أن أصعب أشهر لم تأت بعد».

من جهة أخرى أعادت قيود كورونا المشددة التي تم فرضها في الربيع الماضي إلى ذهن المستشارة الألمانية حياتها في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) السابقة.

وقالت أنغيلا ميركل في مقابلة مع صحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم : «طفولتي وشبابي كانا حاضرين للغاية بالنسبة لي في تلك اللحظة».



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