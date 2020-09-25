منظمة الصحة: حالات «كورونا» بأوروبا ماضية في الاتجاه الخطأ

المصدر: جنيف - رويترز

قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا وعدد المصابين بالمستشفيات في أوروبا في ازدياد، مضيفا أنه ينبغي للسلطات وقف انتشار الفيروس قبل قدوم موسم الإنفلونزا.

وقال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ في المنظمة خلال مؤتمر صحافي «أمام أوروبا الكثير من العمل حتى يستقر الوضع ويصبح الانتشار تحت السيطرة».

وأضاف قائلا «إجمالا نرى زيادة مقلقة (في معدلات) المرض داخل هذه المنطقة الواسعة للغاية».

وقالت المسؤولة الفنية بالمنظمة بشأن كوفيد-19 ماريا فان كيرخوف «نحن في نهاية سبتمبر ولم نبدأ حتى موسم الإنفلونزا لذلك ما يقلقنا هو احتمال مضي هذه المسارات في الاتجاه الخطأ».

وأوضحت أن دخول المستشفيات مبكرا واستخدام ديكساميثازون الستيرويد ينقذ الأرواح، مضيفة «نرغب في تجنب أي إغلاقات عامة كما كان يحدث في البداية».

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