عمدة نيويورك يمنح 9000 من موظفي المدينة أجازة بدون أجر

المصدر: نيويورك - د. ب. أ

أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم الأربعاء، اعتزام المدينة توسيع نطاق الإجازات بدون أجر للعاملين في حكومتها ليشمل 9000 موظف لمدة أسبوع لتوفير 21 مليون دولار.

وبحسب القرار الجديد سيكون على جميع الموظفين الإداريين وغير النقابيين الحصول على أجازة بدون أجر لمدة 5 أيام اعتبارا من أول أكتوبر وحتى مارس المقبلين.

كان دي بلاسيو أصدر قرارا مماثلا يشمله و 500 من موظفي مكتب عمدة المدينة لتوفير مليون دولار.

وتواجه مدينة نيوويورك عجزا في الإيرادات بقيمة 9 مليارات دولار حتى يونيو المقبل. وحذر عمدة المدينة من احتمال تسريح ما يصل إلى 22 ألف موظف في ظل غياب المساعدات المالية الاتحادية وعدم السماح للمدينة بالحصول على قروض طويلة الأجل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن دي بلاسيو القول: «اعرف أن هذا خبر صعب بالنسبة للموظفين العموميين المجتهدين في مدينتنا... لكننا مضطرون لاتخاذ هذه القرارات الصعبة في ظل مواجهة عجز كبير في ميزانيتنا دون ظهور أي مساعدة في الأفق».

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