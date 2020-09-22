روسيا تسجل لقاحاً ثانياً ضد «كوفيد-19» بمنتصف أكتوبر

المصدر: موسكو - رويترز

نقلت وكالة تاس للأنباء عن جهاز مراقبة سلامة المستهلك الروسي قوله اليوم الثلاثاء إن روسيا تتوقع تسجيل لقاح ثان محتمل للوقاية من «كوفيد-19» بحلول 15 أكتوبر.

قام بتطوير اللقاح معهد (فيكتور) في سيبيريا، والذي أتم التجارب البشرية المبكرة عليه في الأسبوع الماضي.

وسجلت روسيا أول لقاح مرشح ضد كورونا والذي طوره معهد جماليا في موسكو في أغسطس.

ولا تزال تجارب المرحلة الأخيرة، التي تشمل ما لا يقل عن 40000 شخص مستمرة.

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