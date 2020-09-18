مخمور يقتحم مقر السفير الأميركي في موسكو بسيارة

المصدر: موسكو - رويترز

قالت المتحدثة باسم السفارة الأميركية في موسكو ريبيكا روس في بيان إن أمن السفارة أوقف مواطنا روسيا اقتحم بسيارة محيط مقر إقامة السفير اليوم الجمعة، مضيفة أنه تم تسليمه إلى السلطات.

وذكرت المتحدثة ريبيكا روس أن الواقعة لم تسفر عن إصابات وأن السفير جون سوليفان لم يكن موجودا في المقر حينها.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الداخلية إن شرطة موسكو فتحت تحقيقا في الحادث واصفة قائد السيارة بأنه مخمور.

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