4 ولايات أميركية تبدأ التصويت المبكر بالاقتراع شخصيا لانتخابات الرئاسة

المصدر: نيويورك - د. ب. أ

بدأت عملية التصويت المبكر بالحضور شخصيا للجان الاقتراع في أربع ولايات أميركية اليوم الجمعة لانتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر.

ويستطيع الناخبون الآن الإدلاء بأصواتهم في ولايات مينيسوتا وساوث داكوتا ووايومينغ وفيرجينيا.

واصطف مئات الأشخاص في طابور بلجنة انتخابية في مدينة فيرفاكس بولاية فيرجينيا، صباح اليوم الجمعة، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» التليفزيونية الأميركية.

وقال مسؤولون محليون للشبكة إنهم لم يشاهدوا أبدا مثل هذه الأعداد الكبيرة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول.

وتسمح معظم الولايات الأميركية والعاصمة واشنطن بالتصويت المبكر بدون إبداء الأسباب، ويستطيع المواطنون إرسال بطاقات اقتراعهم مبكرا عبر البريد في الكثير من الولايات.

وكانت ولاية نورث كارولينا هي أول ولاية تبدأ إرسال بطاقات الاقتراع للناخبين قبل أسبوعين.

وتزايد التصويت المبكر في الدورات الانتخابية الأخيرة، في إطار جهود تبسيط العملية الانتخابية، واكتسب زخما في خضم المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، أثناء تجمع المواطنين بلجان الاقتراع خلال الجائحة.

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