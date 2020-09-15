«بلومبرغ»: رئيس الحكومة الليبية فايز السراج يعتزم الاستقالة

المصدر: طرابلس - د. ب. أ

نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج يعتزم إعلان استقالته.

وأضافت المصادر أن السراج سيبقى على رأس حكومة تصريف أعمال حتى مفاوضات مقررة في جنيف الشهر المقبل.

ونقلت بلومبرغ عن أربعة مسؤولين أن السراج ومساعديه بحثوا خططه مع الشركاء الليبيين والدوليين.

وقال مصدران إنه من المتوقع أن يعلن السراج الاستقالة قبل مطلع الأسبوع القادم.

وأشارت الوكالة إلى أن متحدثا باسم السراج رفض التعليق على خطط رئيس الحكومة.

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