الكويت تضيف 3 دول لقائمة «الممنوعة من الدخول» بينها دولة عربية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قالت مصادر حكومية كويتية، أن مجلس الوزراء الكويتي قرر إضافة ثلاث دول جديدة إلى قائمة الدول الممنوعة من دخول الكويت.

والدول الثلاث حسب ما نقلته «القبس» عن المصادر،هي فرنسا والأرجنتين واليمن، كما تم إزالة سنغافورة من القائمة لتصبح بذلك 34 دولة ممنوعة من دخول البلاد، بعد أن كانت 32 دولة.

وأكدت المصادر الحكومية، أنه نظراً لمؤشرات ارتفاع نسبة إصابات كورونا في تلك الدول تم إضافتها للقائمة، وسيتم دراسة ومراجعة القائمة بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة.

وعن الانتقال للمرحلة الخامسة، أكدت المصادر أن السلطات الصحية أجلت الانتقال لها لحين دراسة المؤشرات الصحية لكورونا، وسيتم الانتقال لها بعد تقييمها من قبل اللجنة الوزارية العليا ولا يوجد وقت محدد لذلك.



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