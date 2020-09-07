بريطانيا تضيف 7 جزر يونانية إلى قائمة الحجر الصحي

المصدر: لندن - رويترز

قال وزير النقل البريطاني غرانت شابس اليوم الاثنين إن بلاده أضافت سبع جزر يونانية إلى قائمة دول يتعين على القادمين منها الخضوع للحجر الصحي عند دخول بريطانيا في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال شابس للبرلمان إن تحسين إتاحة البيانات يعني أن بإمكانه الآن تحديد القواعد على أساس كل جزيرة على حدة اعتمادا على معدلات الإصابة بكوفيد-19.

وأضاف أن القادمين من جزر ليسبوس وتينوس وسيريفوس وميكونوس وكريت وسانتوريني وزاكينثوس سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى وصولهم إلى بريطانيا ابتداء من الأربعاء.

وكان الإعلان جزءا من سياسة جديدة تسمح بتطبيق قواعد مختلفة على جزر مختلفة داخل الدول.

وقال الوزير «لأول مرة، لدينا البيانات والقدرة على إضافة وإزالة جزر معينة للحجر الصحي مع توفير أقصى قدر من الحماية للجماهير في المملكة المتحدة».

وكان وزير الصحة مات هانكوك قد قال اليوم الاثنين إن بريطانيا تدرس سبلا لتقليل فترة الحجر الصحي ربما من خلال مطالبة المسافرين بإجراء اختبار بعد ثمانية أيام من الوصول.

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