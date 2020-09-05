آلاف النساء تتظاهر في بيلاروس ضد الرئيس لوكاشينكو

المصدر: مينسك - د. ب. أ

تظاهرت آلاف النساء مجددا في بيلاروس ضد رئيس الدولة المثير للجدل ألكسندر لوكاشينكو.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي النساء وهن يتظاهرن في شوارع المدينة ويلوحن بالأعلام التي تحمل الألوان البيضاء والحمراء والبيضاء.

وقالت تقارير إن عدد المتظاهرات وصل إلى ما لا يقل عن خمسة آلاف امرأة.

وحمل الكثير منهن الزهور وشكلوا سلاسل بشرية.

وأفادت التقارير أن الشرطة راقبت التظاهرة في البداية ولم يعلن عن اعتقال أحد خلال التظاهرة التي أطلق عليها «مسيرة النساء» التي شكلتها المعارضة.

ونظمت تظاهرات نسائية في مدن أخرى اليوم السبت في الجمهورية السوفيتية السابقة بيلاروس.

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