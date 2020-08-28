ميركل: التعامل مع «كورونا» سيكون أصعب في الخريف والشتاء المقبلين

المصدر: برلين - أ. ف. ب

صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مؤتمرها الصحافي الصيفي السنوي الجمعة إن التعامل مع فيروس كورونا سيصبح أكثر صعوبة في الخريف والشتاء المقبلين.



وقالت ميركل «علينا العيش مع هذا الفيروس لفترة طويلة... الوضع يبقى خطيرا يجب أن يؤخذ بجدية».

وأضافت «تمتعنا جميعا بحرية التنقل والحماية النسبية من الهباء الجوي في الصيف، وهو أمر ممكن في الهواء الطلق لكن هناك بعض الأمور التي ستكون أصعب خلال الأشهر القليلة المقبلة».

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