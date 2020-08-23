ضبط أسلحة بيضاء وسيف وملابس عسكرية بحوزة راكب بمطار القاهرة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أسلحة بيضاء، وسيف اثري من العصر الأموي، وقطع أثرية من عصور مختلفة، وملابس عسكرية، ومخدرات، وطائرة تجسس، أخفاها راكب أميركي من اصل مصري داخل حقائبه فور وصوله من أميركا عبر ألمانيا لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه حسب «الوطن» المصرية.

أثناء إنهاء أجراءات وصول ركاب طائرة لوفتهانزا، اشتبه كل من نائب مدير الإدارة بالجمارك ومامور الجمرك في راكب أميركي من اصل مصري قادم من فرانسيسكو الأميركية ترانزيت فرانكفورت، حيث قام مامور الفحص بالأشعة بالكشف علي حقائبه تبين أنها تحوي كمية كبيرة من الأجسام الغريبة مختلفة الإحجام.

وقرر المسؤولون ومديرو الحركة بالجمارك تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، عثرت معه علي 44 قطعه اثريه من عصور مختلفة، 17 قطعة سلاح ابيض مختلفة الأحجام، و 7 قطع ملابس عسكرية، 134.8 جرام مخدرات.



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