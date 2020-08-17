السيسي يحضر عقد قران ابنة صديقه الراحل

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات فضائية، صورا لمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، فى حفل عقد قران حنان عبد الرحمن، ابنة صديقه الراحل، والذي وافته المنية قبل سنوات.

وشهد حفل الزفاف الالتزام الكامل بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وحضور محدود لأسر العروسين، وذلك التزاما بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحرص الرئيس المصري أن يكون شاهدًا على عقد الزواج، وفاء لعلاقة الصداقة التي كانت تجمعه بوالد العروس، وليعوض ابنة صديقه فقدان والدها في يوم فرحها.

وحضر حفل الزفاف أيضا، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى.

وشهد حفل عقد القران أجواء من البهجة والسعادة بين جميع المشاركين تقديرا لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



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