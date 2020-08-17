"وادي الموت" الأميركي اسم على مسمّى.. 54.4 درجة مئوية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

استحق "وادي الموت" في كاليفورنيا اسمه عن جدارة الأحد مع تسجيل 54,4 درجة مئوية فيه على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية وهي من أعلى درجات الحرارة المسجلة في العالم على الأرجح.

وسجل هذه الحرارة القياسية النظام الآلي لهيئة الطقس الأميركية عند الساعة 15.41 بالتوقيت المحلي (الساعة 18.41 ت غ) في موقع يعتبر اسماً على مسمى "فورنس كريك" (جدول الأتون).

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في تغريدة إنها ستتحقق من هذه الحرارة المدونة.

وأضافت أنه في حال تأكد ذلك "فستكون أعلى درجة حرارة تسجل في العالم رسميا منذ العام 1931".

ويقع وادي الموت (ديث فالي) في صحراء موهافي غرب مدينة لاس فيغاس. وقد سجلت فيها أعلى حرارة في العالم في يوليو 1913 بلغت 56.7 درجة.

وسجلت فيها 53.9 درجة مئوية في يوليو 2013.

ويشهد جنوب غرب الولايات المتحدة راهنا موجة قيظ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news