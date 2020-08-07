رئيس الوزراء البريطاني يحمل «الطابوق» مع العمال.. ويتمرن لإنقاص وزنه

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن اكسبريس آند ستار

زار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أحد مواقع بناء المساكن في وارنغتون أمس حيث تقوم شركة برات هومز ببناء 180 منزلاً، وانضم لعمال البناء، وحمل الطوب الأسمنتي، واشترك مع البنائيين في أعمال البناء.



وتأتي زيارة جونسون بعد أن أعلنت الحكومة عن إصلاحات جذرية لنظام تخطيط البناء في بريطانيا. وبموجب الاقتراحات الحكومية الجديدة، فإن الأراضي المخصصة للنمو السكاني ستدفع اقتصاد البلاد للأمام - مع منح المنازل والمستشفيات والمدارس والمحلات التجارية والمكاتب الجديدة إذن تخطيط تلقائي.

وفي ذات اليوم شوهد جونسون وهو يرفع بضعة مجموعات من الأوزان في زيارة لاحدى صالات الألعاب الرياضية يوم الخميس.

وكان جونسون قد تعهد بتخفيض وزنه في أعقاب معركته مع «كوفيد-19» في العناية المركزة، حيث اعترف بان إصابته بالفيروس ناتجة عن وزنه الزائد.

ويوم الخميس، زار فرعًا لسلسلة من صالات اللياقة البدنية منخفضة التكلفة «جيم غروب» في دائرته الانتخابية بثاوث رويزليب، حيث تحدث عن كيفية حماية طاقم الصالات لعملائهم من فيروس كورونا.

واستطاع رئيس الوزراء أن يجرب رفع بعض الأوزان - على الرغم من أن معظم المدربين الشخصيين قد لا ينصحون برفع مثل هذه الاثقال خلال ارتداء المتدرب قميصًا وربطة عنق.

ويقول الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيم غروب» ريتشارد داروين «لا يمكن الاستهانة بالتأثير الإيجابي للتمارين الرياضية على الصحة العقلية والجسدية، ومن الجيد أن نرى طاقمنا يخبرون رئيس الوزراء عن مدى روعة العودة إلى صالة الألعاب الرياضية.»

ويمضي قائلا «نحن نعلم أن رئيس الوزراء في جولة من أجل لياقته الخاصة، ونرحب به للعودة وممارسة الرياضة معنا في أي وقت».

ويقول «يريد رئيس الوزراء أيضًا أن تنضم إليه بقية البلاد في مساعيه للياقة البدنية لإعداد المملكة المتحدة لمقاومة مزيد من موجات كوفيد-19، حيث كشفت الحكومة الشهر الماضي عن استراتيجيتها الجديدة لتخليص الشعب من السمنة.»

وتشمل الإجراءات التي أعدتها الحكومة للتخلص من السمنة حظر إعلانات الوجبات السريعة قبل الساعة 9 مساءً، ووضع حد لصفقات «اشتر واحدة واحصل على الاخرى مجانًا» فيما يتعلق بتسويق الأطعمة الدهنية والسكرية، وعدد السعرات الحرارية.

وذكر جونسون في ذلك الوقت بأن «إنقاص الوزن صعب للغاية، لكن مع بعض التغييرات الصغيرة يمكننا أن نشعر جميعًا بلياقة وصحة أفضل.»

ويقول أيضا «إذا بذلنا جميعًا جهداً طيباً، فيمكننا تقليل مخاطرنا الصحية وحماية أنفسنا من فيروس كورونا - بالإضافة إلى تخفيف الضغط عن هيئة الصحة.»

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