بعد تهديدات ترامب لـ"تيك توك"... الخارجية الصينية تدخل على خط الأزمة

المصدر: بكين - وكالات

قالت الصين، اليوم الاثنين، إنها تعارض بشدة أي تصرفات أميركية ضد الشركات الإلكترونية الصينية، وذلك رداً على تصريحات لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال فيها إن واشنطن ستتحرك قريبا ضد الشركات الصينية التي تزود الحكومة الصينية بالبيانات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، للصحفيين خلال إفادة يومية إن الصين تأمل في أن تكف الولايات المتحدة عن سياساتها التمييزية.

وجاءت تصريحات بومبيو بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن خطط لحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة. ووفقًا للسلطات الأمريكية، يمكن لشركة "بايت دانس" (الصينية والتي تشغل عدة تطبيقات تعليمية عبر الأنترنت) نقل المعلومات الخاصة إلى السلطات الصينية من خلال هذا التطبيق. ويشير تطبيق "تيك توك" إلى أنه لم يشارك أبدًا المعلومات مع سلطات جمهورية الصين الشعبية ولا يعتزم القيام بذلك.

ومنح ترامب، شركة "بايت دانس" الصينية 45 يوماً للتفاوض على بيع تطبيق "تيك توك" الشعبي للمقاطع المصورة القصيرة لشركة مايكروسوفت الأميركية.

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