رئيسة حكومة فنلندا تتزوج من والد ابنتها

المصدر: هلسنكي - د.ب. أ

تزوجت رئيسة حكومة فنلندا سانا مارين من شريك حياتها ووالد ابنتها ماركوس رايكونن، وذلك حسبما أعلنت الحكومة الفنلندية اليوم الأحد.

وذكرت حكومة هلسنكي أن مارين ورايكونن أقاما مراسم زواجهما في مقرها الرسمي في شمال غرب العاصمة الفنلندية أمس السبت في حضور 40 مدعوا.

ونشرت مارين(34 عاما) على انستغرام صورة لها ولعريسها وهما مبتهجان، وكانت ترتدي فستان زفاف أزرق فيما كان يرتدي رايكونن حلة، وكتبت :" أنا سعيدة وممتنة لأنني أُتِيْح لي أن أشاطر حياتي مع الرجل الذي أحبه".

وكتبت إلى رايكونن:" من بين كل الناس، أنت الشخص المناسب بالنسبة لي، شكرا لوقوفك بجانبي".

يذكر أن مارين و المستشار النمساوي زباستيان كورتس، هما أصغر رؤساء حكومة في العالم.

كانت مارين تعرفت على رايكونن وهما في الجامعة قبل 16 عاما، ولهما الآن طفلة (عامان ونصف العام) تدعى ايما.

بهذا تكون مارين ثاني رئيسة حكومة في شمال الاتحاد الأوروبي، تتزوج هذا الصيف حيث سبقتها رئيسة حكومة الدنمارك، ميته فريدريسكن(42 عاما) التي تزوجت شريك حياتها بو تينبرغ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news