مصر تعلن تضامنها مع السودان بعد انهيار سد بوط بولاية النيل الأزرق

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن تضامنها مع السودان إثر حادث انهيار سد بوط بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان، مسفرًا عن تدمير مئات المنازل.

وأكد البيان وقوف مصر جنبًا إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث، وذلك من منطلق الروابط الأخوية التي تربط شعبي وادي النيل والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير التي تجمع البلدين.

وأدى انهيار السد بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية النيل الأزرق إلى تدمير مئات المنازل وتعرّض أخرى إلى الفيضان، وفق ما ذكرت مسؤولة المحلية في الولاية، نسيبة فاروق، من دون الإشارة إلى حصيلة الضحايا.

وقالت المسؤولة،إنّ السد انهار الخميس في منطقة بوط، ما أسفر عن «تدمير 600 منزل وتعرّض منازل أخرى إلى الفيضان».

وأوضحت وسائل إعلام سودانية أنّ السد كان يحوي 5 ملايين متر مكعب من مياه الشرب والري.



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