إصابة وزير خارجية نيجيريا بفيروس «كورونا»

المصدر: أبوجا - رويترز

قال وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما اليوم الأحد إن الفحوص أثبتت إصابته «كوفيد-19» ليصبح أول عضو في حكومة الرئيس محمد بخاري ينتقل إليه فيروس كورونا المستجد.

وقال أونياما (64 عاما) في تغريدة على «تويتر» إنه خضع للفحوص الخاصة «كوفيد-19» بعد إصابته بالتهاب في الحلق.

وأوضح قائلا «لقد خضعت أمس لرابع فحص لمرض»كوفيد-19«الناجم عن الإصابة بالفيروس بمجرد ظهور أول علامة على التهاب الحلق وللأسف جاءت نتيجته إيجابية هذه المرة».

وأضاف أونياما «إنني متجه إلى العزل في منشأة طبية».

وتعقد حكومة بخاري اجتماعات افتراضية في إطار إجراءات تهدف لاستمرار عمل الحكومة مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وبدأت الحكومة تخفيفا على مراحل لإجراءات العزل العام في مايو بعد تطبيق التدابير التي استهدفت الحد من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 778 شخصا في نيجيريا وأصاب أكثر من 36 ألفا.

ولعب أونياما دورا في إعادة النيجيريين الذين تقطعت بهم السبل بسبب قيود السفر خلال جائحة «كوفيد-19».

وتوفي أبا كياري المدير السابق لمكتب بخاري في أبريل بفيروس كورونا المستجد ليصبح أبرز شخص في البلاد يموت جراء الإصابة بالفيروس.

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