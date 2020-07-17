«زيت الورد» ضمن هدايا القمة الأوروبية لميركل في عيد ميلادها الـ66

المصدر: بروكسل - وكالات

أهدى رئيس الوزراء البلغاري، بويكو برويسوف، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل زيت الورد بمناسبة عيد ميلادها السادس والستين.

وأعلنت الحكومة البلغارية في صوفيا اليوم الجمعة أن ميركل تلقت قبل بدء القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي في بروكسل وعاء فضيا يحوي زيت الورد البلغاري التقليدي، مصحوبا بتهنئة لها بعيد ميلادها.

وأعرب برويسوف عن أمنياته لألمانيا بالنجاح في الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، معربا في الوقت نفسه عن ثقته في أن تحقيق أهداف المجلس سيكون له تأثير «إيجابي على الاتحاد الأوروبي بأكمله».

وقدم قادة دول الاتحاد الأوروبي المشاركين بالقمة الطارئة للاتحاد في بروكسل التهنئة للمستشارة الألمانية بمناسبة عيد ميلادها السادس والستين.

كما تلقى التهاني أيضا رئيس الحكومة البرتغالية، أنطونيو كوستا، الذي يحتفل اليوم مثل ميركل بعيد ميلاده التاسع والخمسين.

ووفقا لمتحدث باسم الحكومة الألمانية، أهدت المستشارة رئيس الوزراء البرتغالي صورة طبق الأصل من خريطة لمدينة جوا في الهند يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر.

وكان أسلاف كوستا من ناحية الأب ينحدرون من جوا، المستعمرة البرتغالية السابقة. كما حصل كوستا من ميركل على قائمة معروضات أحد المعارض في متحف التاريخ الألماني في برلين عن البحارة البرتغاليين.

كما تلقت المستشارة هدايا من رؤساء حكومات آخرين. وتلقت ميركل بضع زجاجات نبيذ فرنسية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب بيانات موظفيه، الذين أشاروا إلى أن المستشارة تقدّر النبيذ الأبيض من منطقة بورغوني الفرنسية.

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