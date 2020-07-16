الكويت: الدراسة في العام الجديد «أونلاين»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي في الكويت سعود الحربي إنهاء العام الدراسي الحالي «2019 - 2020» نتيجة تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، على أن يتم دمج المتبقي من منهج الفصل الدراسي الثاني لهذا العام مع الفصل الأول من العام المقبل «2020 - 2021» والذي يبدأ يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل «عن بعد» بعد تعديل المنهج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لوزير التربية عقب الاجتماع الذي عقد برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في إطار متابعة تداعيات الجائحة واستعرض خلاله آلية وخطط «التربية» و«التعليم العالي» بشأن العام الدراسي في جميع مراحل التعليم.

وقال الحربي إن تقرر أيضا اعتماد نقل الطلبة في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط إلى الصف الذي يليه في حين تم اعتماد آلية نقل طلبة الصفين الـ10 وال11 إلى الصف الذي يليه على أن يحق لكل طالب ليس لديه درجة نتيجة الغياب دخول اختبارات الدور الثاني.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمرحلة الثانوية تقرر تعديل المعدل التراكمي للعام الدراسي الحالي فقط وترحيل جزء منه إلى العام المقبل ليصبح الصف الـ11 «25 في المئة» والصف الـ12 «80 في المئة» حسب "القبس" الكويتية.

وأضاف أن سيسمح لمن يرغب في تحسين المعدل بإعادة السنة الدراسية ولا تحتسب من ضمن سنوات البقاء لافتا إلى أنه سيتم عقد اختبارات خاصة لتعليم الكبار «المنازل».

وأفاد بأنه في ما يتعلق بالصف الـ12 فقد تم تحديد الفترة الزمنية المتبقية من الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي «2019 - 2020» بستة أسابيع مبينا أنه تم تعديل المناهج بما يوافق الفترة الدراسية المستكملة والمقرر عقدها في الفترة ما بين 9 أغسطس و 17 سبتمبر المقبلين وذلك عبر التعليم الإلكتروني «عن بعد».

وذكر الحربي أن تقييم المتعلمين سيكون أسبوعيا عبر التفاعل والأنشطة والخبرات التعليمية والحضور على البوابة الإلكترونية على أن يتم رفع تقارير في هذا الخصوص.

ولفت إلى أنه «لن تكون هناك اختبارات تحريرية مباشرة» على أن يطبق كل ما سبق على مدار التعليم العام والخاص ومدارس التربية الخاصة التي تطبق منهج التعليم العالي.

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