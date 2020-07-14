آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم

المصدر: باريس - أ. ف. ب

في ما يأتي آخر المستجدات حول تفشي وباء كوفيد-19، من آخر حصيلة إصابات ووفيات إلى أحدث التدابير وأبرز التطورات:

- تحذير من منظمة الصحة

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من أن "دولا كثيرة تذهب في الاتجاه الخاطىء" وتقوض ثقة شعوبها لأنها لا تبعث رسائل واضحة.

وأضاف "إذا لم يتم التزام المبادىء الأساسية، فإن هذا الوباء لن يسلك سوى اتجاه واحد. ستزداد الأمور سوءا".

- اغلاق جديد في الهند

أعلنت ولاية بيهار شمال الهند إعادة فرض إغلاق على سكانها الـ125 مليونا اعتبارا من الخميس لمدة أسبوعين، لوقف تفشي الفيروس.

وتفرض مدينة بنغالور (جنوب) مساء الثلاثاء إغلاقا لأسبوع. وستعلق العمل بوسائل النقل العام، ووحدها الخدمات والمتاجر الأساسية ستتمكن من مزاولة نشاطها.

- كاليفورنيا تعيد فرض قيود لوقف انتشار كورونا

أمر حاكم ولاية كاليفورنيا بإعادة فرض قيود صارمة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد منها إغلاق المطاعم والحانات ودور العبادة وصالونات تصفيف الشعر.

- أكثر من 573 ألف وفاة

تسبب الوباء بوفاة ما لا يقل عن 573091 شخصا في العالم لأكثر من 13 مليون حالة مؤكدة وفقا لحصيلة استنادا إلى مصادر رسمية الثلاثاء.

والولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا مع 135615 وفاة تليها البرازيل مع 72833 وفاة وبريطانيا مع 44830 وفاة والمكسيك مع 35491 وفاة وإيطاليا مع 34967 وفاة.

- احتفالات مختصرة بالعيد الوطني في فرنسا

استبدل العرض العسكري التقليدي بمناسبة العيد الوطني في فرنسا باحتفالات مختصرة في ساحة كونكورد وسط باريس ضمت ألفي جندي، نصف العدد المعهود.

وفي حديث تلفزيوني نادر أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا قد تجعل من وضع الكمامات إلزاميا في كافة الأماكن العامة المغلقة.

- بريطانيا تفرض وضع الكمامات في المتاجر

بعد تردد طويل، قررت الحكومة البريطانية جعل وضع الكمامة إلزاميا في المتاجر في إنجلترا اعتبارا من 24 يوليو لتجنب عودة انتشار وباء كوفيد-19.

ووفقا لدراسة لأكاديمية العلوم الطبية قد تودي موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد هذا الشتاء، بحياة 120 ألف شخص تقريبا في مستشفيات بريطانيا في "أسوأ سيناريو ممكن".

- قيود في هونغ كونغ

أمام تزايد الحالات، قررت سلطات هونغ كونغ فرض تدابير جديدة منها حظر التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص وفرض وضع الكمامات في وسائل النقل العام.

وستغلق الحانات وصالات الرياضة والكراوكيه وصالونات التجميل والملاهي الليلية ومتاجر أخرى.

- تعليق رحلات القطارات في تركمانستان

وأمرت تركمانستان بتعليق رحلات القطارات لأسبوع بعدما كثفت البلاد في الأيام الماضية التدابير الصحية والعزل دون ان تقر بتسجيل حالات جديدة من كوفيد-19.

- اليابان تلوم الصين

في كتابها السنوي حول سياستها الدفاعية الذي نشرته الثلاثاء انتقدت السلطات اليابانية الصين على عمليات "الدعاية" و"التضليل" بشأن وباء كوفيد-19.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news