تايلاند تجرب لقاحا لـ«كورونا» على البشر بحلول أكتوبر

المصدر: بانكوك - د. ب. أ

قال باحثون تايلانديون اليوم الأحد إنهم سوف يبدأون تجريب لقاح جديد لفيروس كورونا على البشر ابتداء من أكتوبر القادم، بعد إجراء تجارب ناجحة على الحيوانات.

وقال رئيس برنامج تطوير لقاح فيروس كورونا في جامعة شولالونجكورن في بانكوك كيات روكسرونغتام، إن هناك شركة أدوية سوف تبدأ في إنتاج جرعات من اللقاح التجريبي في أكتوبر لتجريبه على البشر.

وأضاف أنه سوف يتم دعوة المتطوعين لتسجيل استعدادهم للخضوع للتجربة بين أغسطس وسبتمبر.

وبدأ الأطباء في اختبار اللقاح على القرود في مايو الماضي بعد تجارب ناجحة على الفئران.

وقال كيات إن كل قرد تلقى اللقاح التجريبي حتى الآن أظهر استجابة مناعية متزايدة تجاه الفيروس.

وانضم الكثير من البلدان في جميع أنحاء العالم إلى السباق لتطوير لقاح مضاد للفيروس قابل للتطبيق.

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